Alanya'da Tur Tekneleri Arasında Çıkan Kavgada İki Tekneye Cezai İşlem Uygulandı

Alanya'da gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde çıkan kavgada tur teknesi sahibi ve çalışanlarından oluşan grup, bir tatilciye saldırdı. Olayın ardından iki tekneye ceza uygulandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada tur teknesi sahibi ve çalışanlarından oluşan grubun gurbetçi tatilci C.A.'ya sopalarla saldırdığı olayın ardından, iki tekneye ceza uygulandı. Olaya karıştığı belirlenen bir kişi daha gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, iki teknenin 30'ar gün bağlandığını, belediyenin de ruhsat iptali için işlem başlattığını söyledi.

Alanya'da gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde 3 Ağustos akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Almanya'dan tatile gelen gurbetçi 27 yaşındaki C.A., teknelerin önünden geçtiği sırada, iddiaya göre 'hanutçu' diye tabir edilen tekne çalışanları, günübirlik gezi satmak istedi. Bunu reddeden tatilci ile tekne çalışanları arasında küfürleşme yaşandı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine gurbetçiye; gezi teknesi çalışanı ve sahibi 6 kişi sopalarla saldırdı. Caddeden geçen turistlerin de izlediği kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Başından yaralanan gurbetçi ile hafif yaralı 2 tekne çalışanı, hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Dövülen gurbetçi ve gezi teknesinde çalışan 6 kişi, götürüldükleri polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi olmadı ve serbest bırakıldı. Kavga görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olayın ardından kavgaya karışan tur teknecileri açıklama yapıp, C.A.'nın misafirlerine sarkıntılık ederek, ahlaksız teklifte bulunduğunu iddia etti.