Alanya'da TOMA Destekli Asayiş Uygulaması

Antalya'nın Alanya ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması için 85 polisin katıldığı asayiş uygulamasında adeta kuş uçurtulmadı. TOMA destekli uygulama 3 saat sürdü. Uygulama sık sık taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaların olduğu Tosmur Mahallesi'nde gerçekleştirildi. TOMA destekli asayiş uygulamasında, metruk binalar ile araçlarda aramalar yapıldı. Şüpheli görülen kişilerin GBT sorgusu yapılırken, durdurulan araçlar ise didik didik arandı. Saat 19.00'da başlayan asayiş uygulaması saat 22.00'de sona erdi.

Asayiş uygulamasında polis kuş uçurtmadı

TOMA destekli yapılan uygulama 3 saat sürdü, araçlar ve şahıslar didik didik arandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması için 85 polisin katıldığı asayiş uygulamasında adeta kuş uçurtulmadı. TOMA destekli uygulama 3 saat sürdü.

Uygulama sık sık taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaların olduğu Tosmur Mahallesi'nde gerçekleştirildi. TOMA destekli asayiş uygulamasında, metruk binalar ile araçlarda aramalar yapıldı. Şüpheli görülen kişilerin GBT sorgusu yapılırken, durdurulan araçlar ise didik didik arandı. Saat 19.00'da başlayan asayiş uygulaması saat 22.00'de sona erdi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat'ın koordinesinde gerçekleşen uygulamada, Önleyici Hizmetler, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik, Çevik Kuvvet ve KOM ekiplerinden toplamda 85 polis hazır bulundu. Tosmur ve D-400 Karayolu Tosmur Kavşağı'nda yapılan uygulamalarda, ekipler 8 ayrı noktada sabit, caddeler ve ara sokaklarda ring atarak bölgede kuş uçurtmadı. Denetimlerde araçlar durdurularak arandı, araçlardakilerin kimlik kontrolü ve GBT sorgusu yapıldı. Ekipler, zanlıların kullanabileceği metruk yapılarda da arama gerçekleştirdi.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi yakalanarak adliyeye sevk edilirken, 5 araç ve 10 motosiklet trafikten men edildi.

Emniyet Müdürü Patat, ilçenin huzur ve güvenliği için bu tür denetimlerin aralıksız olarak her bölgede yapılmaya devam edeceğini söyledi.