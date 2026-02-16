Haberler

Alanya'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden bir kişiyle ilgili olarak 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Yaylalı Mahallesi'nde Hasan Çakmak'ın (32) öldürülmesiyle ilgili şüpheliler H.A.K, S.B. ve F.İ'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Yaylalı Mahallesi'nde 12 Şubat'ta S.B. idaresindeki 07 APE 537 plakalı hafif ticari araca ateş açılması sonucu mermilerin isabet ettiği Hasan Çakmak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
