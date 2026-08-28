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Alanya'da Tır Lastiği Yangını Söndürüldü

Alanya'da Tır Lastiği Yangını Söndürüldü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki tırın lastiğinde çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki tırın lastiğinde çıkan yangın söndürüldü.

Demirtaş Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AUR 426 dorse plakalı kömür yüklü tırın arka lastiği seyir halindeyken patladı.

Sürtünme nedeniyle alev alan lastiğin yandığını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek yetkililerden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA
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