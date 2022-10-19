Cumhuriyet savcısı kaldığı otel odasında ölü bulundu Güncel Haberler Antalya'nın Alanya ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Evli ve bir çocuk babası olan cumhuriyet savcısı K.A.A., kaldığı otel odasında ölü bulundu. Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana gelen olayda, Alanya Adliyesi'nde görevli cumhuriyet savcısı K.A.A., konakladığı odadan uzun süre çıkmayınca otel çalışanları şüphelendi. YERDE YATMIŞ HALDE BULUNDU Odaya giren otel yetkilileri, K.A.A.'nın yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI Sağlık ekibi, K.A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen K.A.A.'nın cansız bedeni, savcılık ve polis incelemesinin ardından belediye morguna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Antalya Alanya Güncel Haberler

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