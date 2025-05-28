Alanya'da Sağlıksız Şalgam Üretimi Yapan İşletme Mühürlendi

Alanya'da Sağlıksız Şalgam Üretimi Yapan İşletme Mühürlendi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, sağlıksız koşullarda şalgam üretimi yaptığı belirlenen bir işletme denetim sonucunda mühürlendi. Zabıta ekipleri, gıda mevzuatına aykırı koşullarda üretim yapıldığını tespit etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağlıksız koşullarda şalgam üretimi yaptığı belirlenen işletme mühürlendi.

Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, Saray Mahallesi'nde şalgam üretimi yapan bir işletmede denetim yaptı.

Denetimde, üretimin depo olarak kullanılan sağlıksız bir alanda yapıldığı, tuvalet ile üretim alanının iç içe olduğu, tuvaletten sızan suların imalat alanına karıştığı, gıdaya uygun olmayan ekipman kullanıldığı ve iş yeri açma çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.

Konuyla ilgili yasal işlem başlatan ekipler, gıda mevzuatına aykırı üretim yapan işletmeyi mühürledi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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