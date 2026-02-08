Haberler

Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti

Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti
Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Oba Çayı'ndan akan çamurlu su nedeniyle Keykubat ve Soğuk Kapı plajlarının renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle Oba Çayı ile dağlardan akan çamurlu su, Keykubat ve Soğuk Kapı plajlarının renginin değişmesine neden oldu.

Kentin yüksek kesimlerindeki sağanak nedeniyle debisi yükselen Oba Çayı'nın döküldüğü bölgede denizin rengi kahverengiye döndü.

Keykubat ve Soğuk Kapı plajları ile Alanya Balıkçı Barınağı'nda deniz farklı renklere büründü.

Denizin plaja yakın bölümleri kahverengiye dönüşürken, diğer taraflarında mavi tonları hakim oldu.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
