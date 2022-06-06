Alanya'da kargo ile gönderilen oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktı - Haberler

Alanya'da kargo ile gönderilen oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktı Adana'dan Antalya'nın Alanya ilçesine kargoyla gönderilen oyuncak ayının içinden uyuşturucu madde çıktı. Kargoyu teslim alan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanırken emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Adana'dan A.Ö'nün, Alanya ilçesinde B.F. adına kargo göndereceği ihbarı üzerine harekete geçti. YAKLAŞIK 100 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU Polis ekipleri, Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki kargo şirketine gönderilen paketi alan B.F'yi yakaladı. Yapılan aramada kargo paketinde bulunan oyuncak ayının içerisine gizlenmiş 96,85 gram esrar buldu. SERBEST BIRAKILDI Ardından B.F'nin evine yapılan operasyonda kargoyu gönderen A.Ö. de yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. AA / Mustafa Kurt - Güncel Hisarcık Alanya Adana Güncel Haberler

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