Alanya'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.