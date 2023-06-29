Alanya'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Konaklı Mahallesi Toslak mevkisinde, H.K. (19) idaresindeki 59 EE 711 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan E.Ö. (19) yaralandı.
Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulanmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel