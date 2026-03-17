Otomobil seraya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil, yol kenarındaki muz serasına uçarak kaza yaptı. Sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde muz serasına uçan otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Uğrak Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki İmamlı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Mustafa Bahadırhan Gidemen (28) iddiaya göre kullandığı 07 AYG 376 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan muz serasına uçtu. Kazada sürücü Mustafa Bahadırhan Gidemen ve beraberindeki Ayşe Begüm Gidemen (27) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Mustafa Bahadırhan Gidemen, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne, Ayşe Begüm Gidemen ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Bahadırhan Gidemen hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Öldürülen taksicinin katil zanlısıyla araç içi görüntüsü ortaya çıktı

Katil kamerada!
Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! İşte A Milli Takım'ın yeri

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu
Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı

Emniyet amiri arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı
Trump'ın 'Küba'yı alma onuru benim olacak' mesajına Rusya'dan jet yanıt

İki süper gücü karşı karşıya getiren ülke! Trump'a tarihi rest geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
İBB davasında 6. gün! İtirafçı, 'Vali Gül' iddiasından 180 derece döndü

Davada 6. gün! İtirafçı, "Vali Gül" iddiasından 180 derece döndü
İlk görüşte anlamak biraz zaman alabilir! Tartışma yaratan görüntü

Tartışma yaratan kare!