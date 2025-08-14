Alanya'da Otluk Alanda Yangın Söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde Oba Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.
Oba Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel