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Alanya'da ormanlık ve tarım alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık ve tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık ve tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeşilöz Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazisine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye orman muhafaza ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre yangında 3 hektar ormanlık alan ile sera, muz ve avokado bahçelerinden oluşan 14 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Yeşilöz Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldız, yangının sabah saatlerinde başladığını belirterek, can kaybının yaşanmadığını, ekiplerin çalışmasıyla yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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