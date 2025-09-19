Alanya'da Orman Yangını: Havadar ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanırken, alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evler tahliye edildi.

Alevler, sera ve bahçelerde de hasara neden oldu.

Aliefendi Mahalle Muhtarı Rüştü Vural yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

Yangının yayıldığı bölgede çok sayıda ev bulunduğunu dile getiren Vural, "Evleri hemen boşalttık. Ekipler de hızlı müdahaleye başladılar. Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor." dedi.

Havadan müdahale başladı

Yangın bölgesinde gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleriyle devam eden çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren hava araçları da destek vermeye başladı.

Bölgede Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 1 iş makinesi, 190 personelin yanı sıra itfaiye, AFAD, jandarma, emniyet, İHH ekipleri de söndürme çalışmalarına katılıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla yoğun müdahaleye başlayan hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katılan ekiplere destek oluyor. Bazı vatandaşlar da yangına müdahale eden ekiplere su ve kumanya dağıttı.

Yangın 3 mahallede etkili oluyor

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AA muhabirine, geceden bu yana yangınla mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangının İspatlı ve Kargıcak mahallelerine de sıçradığını dile getiren Öztürk, "Yangın 3 mahallede etkili oluyor. Bölgede 100'e yakın evi tahliye ettik. Geceden bu yana etkili mücadele yürütüyoruz. Sabah saatlerinden itibaren hava araçları da devreye girdi. Ancak rüzgar işimizi zorlaştırıyor. Aliefendi ve İspatlı mahallelerinde büyük ölçüde kontrol altına aldık fakat yangın rüzgarın da etkisiyle Kargıcak Mahallesi'ne doğru kaydı." diye konuştu.

Öztürk, tüm ekiplerin seferber olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan dikkatli olmalarını da isteyen Öztürk, "Çok şükür şu ana kadar herhangi bir yaralı ya da can kaybı yok. Ciddi zarar gören ev de yok. Büyük ölçüde ormanlık alan ve seralar zarar gördü. Rüzgar yangının yönünü aniden değiştirebiliyor, bu açıdan vatandaşlarımız da daha dikkatli olmalı." dedi.

Öte yandan evlerini boşaltan vatandaşlar, hayvanlarını da traktörlere ya da kamyonetlere bindirerek daha güvenli bölgeye taşıyor.