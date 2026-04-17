Antalya'da, okul saldırılarına ilişkin asılsız ve provokatif paylaşım yapan 2 zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, sosyal medyada okul saldırılarını destekleyici paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Jandarma, 16 ve 19 yaşındaki şüphelilerin, vatandaşları korkutacak şekilde paylaşımlar yaptıklarını belirtti.
Jandarma ekipleri, sosyal medya platformlarında okullara silahlı saldırı olaylarını destekleyici paylaşım yapan 10. sınıf öğrencisi H.G.A. (16) ile ilçedeki bir okulun ismini vererek vatandaşları korku ve paniğe sevk edecek şekilde video ve yazışmalar yayımlayan Z.B.A. (19) hakkında soruşturma başlattı.
Şüpheliler, Alanya'daki adreslerinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.