Alanya'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 21 yaşındaki Hasan Yılmaz ve 24 yaşındaki Ömer Faruk Karakoç, çarpışma sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Hasan Yılmaz (21) yönetimindeki 07 BUG 207 plakalı motosiklet, Konaklı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Ömer Faruk Karakoç (24) idaresindeki 72 ABE 238 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer sürücü Karakoç ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, karşı yönlerden hızla gelen iki motosikletin çarpışması, sürücülerin savrulmaları ve yerde hareketsiz yatmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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