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Alanya'da Makilik Alanda Yangın: Ekipler Müdahale Etti

Alanya'da Makilik Alanda Yangın: Ekipler Müdahale Etti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan makilik alan yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında bölgede bulunan arı kovanları zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında bölgede bulunan arı kovanları zarar gördü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Taşbaşı Sokak üzerindeki makilik alanda çıktı. Alevleri ve yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme aracı ile Alanya Belediyesi'ne ait su tankerleri sevk edildi. Yaklaşık 1 dönümlük alanda etkili olan ve yerleşim yerlerine yakın yangına karadan müdahale eden ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangının çıktığı alanın Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne tahsisli olduğu, bölgede çok sayıda arı kovanının yer aldığı ve bazı kovanların zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Diğer yandan aynı bölgede 1 hafta içerisinde üçüncü kez yangın çıktığı da öğrenildi.

Haber- Kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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