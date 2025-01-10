Alanya'da Lüks Gezi Teknesinde Yangın
Antalya'nın Alanya ilçesindeki balıkçı barınağında demirli lüks gezi teknesinde çıkan yangın, sahil güvenlik ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tekne kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde iskelede bulunan lüks gezi teknesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli lüks gezi teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tekne kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel