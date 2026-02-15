Haberler

Antalya'da iki otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da iki otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır ile iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

M.Ş. (61) idaresindeki 07 CFZ 814 plakalı tır, Güney Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı istikametten gelen Ömer D. (23) kontrolündeki 07 BBT 686 plakalı otomobil ve Ramazan İ. (49) yönetimindeki 07 CEJ 971 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Ömer D. hayatını kaybetti, diğer otomobilin sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Canan İ. ve Azra İ. yaralandı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü

Trump kapı dışarı edince o isme sarıldı! Avrupa'da dikkat çeken zirve
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
DEM Parti heyeti yarın İmralı'ya gidiyor

Gözler İmralı'da yapılacak görüşmede! Tarih belli oldu
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı

Yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı

Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi

Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik 'çerez' ile başladı

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi