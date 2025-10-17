Haberler

Alanya'da Gurbetçi Arsası Sahte Pasaportla Satıldı: 5 Tutuklama

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde, gurbetçiye ait bir arsanın sahte pasaportla satılması sonucu 5 kişi tutuklandı. Almanya'da yaşayan mağdurun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, 6 şüpheliden biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gurbetçiye ait arsayı sahte pasaportla işlem yaparak 24 milyon liraya sattıkları iddia edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Almanya'da yaşayan Ü.D'nin (68) Kestel Mahallesi'ndeki arsasının bilgisi olmadan satıldığına dair şikayeti üzerine, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, Türkmenistan uyruklu A.J'nin (49) mağdur adına düzenlenmiş sahte pasaport kullanarak arsayı Alanya Tapu Müdürlüğünde M.Y.Ö'ye (32), 24 milyon liraya sattığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Antalya, İstanbul ve Samsun'da 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.J'nin yanı sıra H.K. (53), F.O. (53), S.O. (39), A.K. (51) ve avukat V.V. (38) "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, V.V. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
