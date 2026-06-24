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Alanya'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan K.S'nin (47) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.

Konaklı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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