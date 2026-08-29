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Alanya'daki Döviz Bürosu Soygununda 3 Zanlı Tutuklandı

Alanya'daki Döviz Bürosu Soygununda 3 Zanlı Tutuklandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir döviz bürosuna düzenlenen silahlı soygunla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polisin 8 saatlik teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan zanlılardan ele geçirilen 400 bin lira iş yeri sahibine teslim edildi. Olayda, maskeli ve silahlı şüphelinin direnen iş yeri sahibini yaralayarak kaçtığı belirlenmişti.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki döviz bürosuna düzenlenen silahlı soygunla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'ndaki döviz bürosuna dün düzenlenen silahlı soygunun ardından yapılan çalışmayla şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin 8 saatlik teknik ve fiziki takibi sonucu olayı gerçekleştirdiği öne sürülen S.G. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.U. ve A.Ç, ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen 400 bin lira ise iş yeri sahibine teslim edildi.

Alanya ilçesinde dün döviz bürosuna gelen maskeli ve silahlı şüpheli, kendisine direnen iş yeri sahibi Y.E'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmış, döviz bürosundan 400 bin liranın çalındığı belirlenmişti.

Kaynak: AA
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