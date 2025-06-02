Alanya'da Deprem Anında Çayını Alan Esnafın Koşusu Kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir esnafın, dün meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sırasında çayını alarak koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez üssü Antalya Körfezi-Alanya açıkları olan dünkü 4 büyüklüğündeki deprem, ilçede de hissedildi.

Avsallar Mahallesi'nde bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 kişinin kasanın olduğu masada çay içerek sohbet etmesi, sarsıntı başlayınca birinin hemen diğerinin ise masadan çayını da alarak koşması yer aldı.

Sarsıntı sırasında marketin içinde bazı eşyaların düştüğü de görüldü.