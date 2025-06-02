Alanya'da Deprem Anında Çayını Alan Esnafın Koşusu Kamerada

Alanya'da Deprem Anında Çayını Alan Esnafın Koşusu Kamerada
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ortasında çayını alarak kaçan esnaf güvenlik kameralarına yansıdı. Anbean kaydedilen görüntülerde, sarsıntı sırasında markette panik anları yaşandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir esnafın, dün meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sırasında çayını alarak koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez üssü Antalya Körfezi-Alanya açıkları olan dünkü 4 büyüklüğündeki deprem, ilçede de hissedildi.

Avsallar Mahallesi'nde bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 kişinin kasanın olduğu masada çay içerek sohbet etmesi, sarsıntı başlayınca birinin hemen diğerinin ise masadan çayını da alarak koşması yer aldı.

Sarsıntı sırasında marketin içinde bazı eşyaların düştüğü de görüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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