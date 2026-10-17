Alanya'da denizde oluşan hortum İncekum açıklarında zarar vermeden etkisini yitirdi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında İncekum Mahallesi açıklarında hortum oluştu.

Hortum, herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirirken, ilçenin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA