Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Alanya'da denizde oluşan hortum İncekum açıklarında zarar vermeden etkisini yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde yer yer etkili olan yağışın ardından İncekum Mahallesi açıklarında denizde hortum oluştu. Herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitiren hortum, ilçenin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında İncekum Mahallesi açıklarında hortum oluştu.

Hortum, herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirirken, ilçenin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?

Günün bombası! Gönlünü milli futbolcuya kaptırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı

Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun

Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti
İş vaadiyle kandırdılar! Hesaplarından 25 milyar TL geçmiş

Aynı vaatle yüzlerce kişiyi dolandırdılar
Benzine büyük indirim geliyor! İşte pompaya yansıyacak rakam

Dev indirim için tarih belli oldu
Fatih'te camide abdest alırken bıraktığı çanta çalındı! İçinde 15 bin euro ve 89 bin dolar vardı

Abdest alırken astığı çantası çalındı! İçindeki paraya bakın
31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce kişi alınacak
Bu golü defalarca izleyeceksiniz! Irak'ta inanılmaz vuruş

Dün gece futbol tarihinin en iyi gollerinden biri atıldı