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Alanya'da çalılık yangınında ev ve hafif ticari araç zarar gördü

Alanya'da çalılık yangınında ev ve hafif ticari araç zarar gördü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bir evle hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bir evle hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

Karakocalı Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü. Yangında ayrıca bir ev ile hafif ticari araçta hasar oluştu.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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