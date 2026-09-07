Alanya'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Bektaş Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bölgedeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri söndürdü.
Yangında, yaklaşık 1 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: AA