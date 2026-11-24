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Antalya'nın Alanya ilçesinde yol verme kavgasında bıçaklı saldırı sonucu 42 yaşında hayatını kaybeden Türkçe öğretmeni Yasin Demir'in cenazesi, memleketi Erzincan'da defnedildi.

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulu'nda görev yapan Demir'in naaşı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Erzincan'daki Demirkent Saliha Hatun Camisi'ne getirildi.

Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demir'in cenazesi, Piri Sami Hazretleri Türbesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, kamu kurumlarının müdürleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde 21 Kasım'da, kaldırımdan motosikletle geçmek isteyen H.Ö. (24) ve K.G. (20) ile Türkçe öğretmeni Yasin Demir ve yanındaki S.K. (58) arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine karın ve boyun bölgesinden bıçaklanan Demir, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden H.Ö. tutuklanmış, K.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA