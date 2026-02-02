Haberler

Alanya'da Balıkçı Barınağında Cansız Beden Bulundu

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir balıkçı barınağında çalışan Cem Türkoğlu'nun cesedi denizde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağında çalışan Cem Türkoğlu'nun (37) cansız bedeni denizde bulundu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çarı Mahallesi'ndeki Alanya Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Denizde erkek cesedi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile polis bölgeye sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde cansız bedenin barınaktaki römorkörde çalışan Cem Türkoğlu'na ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Cem Türkoğlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

