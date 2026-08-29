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Alanya'da Yangın: 3 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Alanya'da Yangın: 3 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Güllerpınarı Mahallesi Sahire Tüzün Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 1. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA
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