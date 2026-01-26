Haberler

Alanya'da bıçaklı ve zincirli kavga kamerada; 7 gözaltı

Alanya'da bıçaklı ve zincirli kavga kamerada; 7 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçaklı ve zincirli kavgada 7 kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahale etti, şüpheliler gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde alacak anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçaklı ve zincirli kavgada yaralanan 7 şüpheli, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Saray Mahallesi Nergiz Sokak'ta meydana geldi. Para meselesi nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçak ve zincirlerin kullanıldığı kavgada 7 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Kavga sonrası araçlarıyla olay yerinden kaçan ve yaralı oldukları belirlenen 4 şüpheli, polisin takibi ile Hacet Mahallesi'nde yakalandı. Diğer 3 yaralıya sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye götürülen yaralılar A.D., H.D., A.G., B.G., A.G., A.G., H.G., tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Diğer yandan kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde; tarafların birbirlerine zincirlerle saldırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oranlar alam veriyor! 'Türkiye için felaket' diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita

"Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
Türkiye'yi sarsan kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu

Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Guardiola kara kara düşünüyor! Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi deprem

Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi deprem
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı

Oğlu, dünya devine imza attı
Diziden apar topar çıkarılan Doğukan Güngör'e mesai arkadaşından destek

Diziden apar topar çıkarılan isme mesai arkadaşından destek
Guardiola kara kara düşünüyor! Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi deprem

Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi deprem
Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı
Fenerbahçe'nin ısrarı bitmiyor! Vedat Muriqi için yeni hamle

Fenerbahçe'den yepyeni hamle