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Alanya'da 50 metreden şarampole yuvarlanan otomobildeki iki kişi yara almadı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metreden şarampole yuvarlandı. Kızılcaşehir Mahallesi'ndeki kazada araçtaki iki kişi yara almadan kurtulup kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı; hurdaya dönen otomobil için jandarma, itfaiye ve AFAD sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kızılcaşehir Mahallesi'nde, O.K. yönetimindeki 07 CLM 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metreden şarampole yuvarlandı.

Sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı yara almadan atlatan iki kişi aracı olay yerinde bırakarak bölgeden ayrıldı.

Hurdaya dönen otomobili görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurulan halat sistemiyle bölgeye inen ekipler, araçtaki kişilerin kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldığını tespit etti.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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