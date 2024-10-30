ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü yapıldı. Bayram coşkusu, Çağdaş Sesler Türk Müziği Topluluğu ve Oğuzhan Koç konserleriyle sona erdi.

Alanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi tarafından organize edilen programa, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, oda, dernek ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Program, Alanya'nın sporcu gençlerinin meşale taşıma seremonisiyle başladı. Kızılkule önünde bulunan Atatürk Anıtı'ndan meşaleyle çıkan gençler, elden ele meşaleyi devrederek Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na getirdi. Burada meşaleyi Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Özçelik devraldı. Cumhuriyet ateşinin yakılmasıyla program devam etti.

FENER ALAYI KORTEJİ VE OĞUZHAN KOÇ KONSERİ

Bayram coşkusu, fener alayı yürüyüşü ile Alanya sokaklarına taştı. Yürüyüş, Atatürk Caddesi ve İskele Caddesi üzerinden konser alanında sona erdi. Bayram kutlamaları düzenlenen konserlerle devam etti. Konserde önce Çağdaş Sesler Türk Müziği Topluluğu, ardından da Oğuzhan Koç sahneye çıktı. Birbirinden güzel şarkılarını arka arkaya seslendiren Oğuzhan Koç, hem duygusal hem de hareketli şarkılar söyledi. Oğuzhan Koç, Alanya'dan bir öğrencinin kendisine sosyal medya üzerinden mesaj attığını ve yurtların erken kapandığı için sahneye geç çıkmamasını rica ettiğini anlattı. Kutlama programı konserin ardından sona erdi.

HABER- KAMERA: Alkın BİRİCİK/ALANYA,