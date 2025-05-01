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Alanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Alanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlandı. Katılımcılar İskele Caddesi'nden yürüyerek Şelale Meydanı'na ulaştı ve yerel sanatçıların performanslarıyla eğlendiler.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Kuyularönü Camisi mevkisinde toplanan bazı sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, slogan atarak İskele Caddesi'nden Şelale Meydanı'na yürüdü.

Burada düzenlenen programda sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından yerel sanatçılar şarkılar seslendirdi.

Etkinlikte katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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