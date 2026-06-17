İstanbul'da Mesleki Eğitim Çalıştayı: Geleceğe Yön Veren Buluşma

İstanbul İl Mili Eğitim Müdürlüğünün himayesinde "Alanlardan Geleceğe: İstanbul Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Çalıştayı" yapıldı.

İstinye Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, mesleki ve teknik anadolu liselerinde yer alan 50 mesleki alanın mevcut durumu, gelişim potansiyeli, sektörle uyumu, öğrencilerin staj ve istihdam olanakları, alanların tercih edilme durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Çalıştayın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, hafta sonu üniversite sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Sektör temsilcileriyle bir araya geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Yentür, 10 Ağustos 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Mesleki Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin yayınlandığını hatırlattı.

Yentür, "İşbaşı eğitimi, staj eğitim diyorsunuz. Bunun için fabrikada okul açıyoruz. Böyle bir devrim yok. Sanayici ve işveren ne diyorsa yapıyoruz. Birlikte program yazıyoruz. Birlikte yazmayı bırakın, 'siz yazın' diyoruz. Çocuklardan çok şey bekliyoruz, açık söyleyeyim. Hem İstanbul Ticaret Odası hem Sanayi Odası Türkiye'de örnek işler yapıyor. Bu hamilik yapılan projeler Türkiye'ye yayılıyor ama bu sektör içi okul ve sektöre bağlı okullarda biraz gerideyiz." dedi.

Meslek eğitim veren liselerle birlikte, bu eğitimi vermeye başlayacak olan mesleki ortaokullarını daha çok gündeme getirmek istediklerini belirten Yentür, "Daha çok gündemimize getirmemiz gereken konu mesleki ortaokullardır. 2026-2027'de böyle ortaokulların açılması lazım. Sanayi odasıyla, ticaret odasıyla yaptığımız işleri rol model olarak biraz daha fazla gündeme getirmemiz lazım ki çocukların, öğretmenlerimizin özgüvenini artıralım. Bu yapılan iş gerçekten kıymetli." diye konuştu.

Meslek edindirme ve istihdam kurslarının medyada yer alarak daha görünür hale gelmesini istediklerini dile getiren Yentür, "Bize düşen kısmı MESEM'lerin (Mesleki Eğitim Merkezi) fiziki yapılarda güçlendirmek, bu konuda daha fazla çalışmak. Bir de öğretmen eğitimleriyle ilgili hem sanayi odasından hem ticaret odasından biraz daha destek istiyoruz. Arkadaşlarımızın gerek dünyanın çeşitli yerlerindeki yeni gelişmeleri takip edebilmesi veyahut da sektörün öncüleriyle daha fazla işbirliği yapmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yentür, "Burada yapacağınız iş bize gerçekten önemli bir ışık tutacak. En önemli iş planlama ve geleceği önceden tasarlayabilmek. Kısa, orta ve uzun vadede dünyadaki değişim ve dönüşüm nereye gidiyor? Biz bunu neresindeyiz? Biz hangi adımları atmalıyız? Burada ortaya çıkacak raporlar bizim kıymetli veriler olacak. Toplantıdan çıkacak kararları ticaret ve sanayi odalarımızla bir üst kurul oluşturarak değerlendireceğiz ve önümüzdeki yıl eylem planı olarak gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTİ) ile yapacakları protokol ile Beşiktaş'taki meslek lisesini Etiler'deki kampüse taşıyacaklarını bildiren Yentür, meslek lisesi öğrencilerinin İTÜ'deki hocalardan ders alacağını, öğrenci ve öğretmenlerin kampüsteki laboratuvar ve atölyeleri kullanacağını söyledi.

Yentür, ayrıca Pendik'teki yeni bir binaya taşınacak olan ve siber güvenlik alanında eğitim verecek lisenin de hizmet vermeye başlayacağını, Zeytinburnu'nda açtıkları mesleki eğitim kampüsünde öğrencilerin modern atölyelerde eğitim alacağını ifade etti.

Nüfus artış hızındaki tehlikeye dikkati çeken Yentür, "Aile yoksa hiç bir şey yoktur. Çünkü aile adeta bir çekirdek devlettir. Anne baba çocuk toplumun en önemli yapı taşıdır. Aile, çocuğun ilkokuludur. Hayatla tanışması, kavramları öğrenmesi, duygu dünyasının gelişmesi ilk ev ortamında, annesiyle, babasıyla gerçekleşir. Milli Eğitim olarak da bu bizim en önemli ve en öncelikli konumuzdur. İyi ve doğru alışkanlıkların ve hedeflerin doğru tespit edilmesi son derece önemlidir. İnşallah bu dert, bu sızı, güzelliklerin müjdecisi olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Herkesin açık bir şekilde fikirlerini anlatması gerektiğini vurgulayan Yentür, şunları kaydetti:

"Söyledik olmuyor demeyin, konuşmadan ve tartışmadan, dertlenmeden hiçbir şeyin olması mümkün değil. Yani bu toplantıyı yaptık, her şeyi söyledik, yarın her şey değişecek... Öyle bir şey yok ama mutlaka bu söyleneler kayda giriyor, fikir oluşturuyor. Mutlaka büyük bir kısmıyla ilgili ciddi çalışmalar var. O yüzden her birinizin düşüncesi, fikri gerçekten çok kıymetli. Bunların raporlara yansımasını istiyoruz, yazılmasını istiyoruz Bugün olmaz ama mutlaka o olmayanın bir eksiği vardır. Yeri ve zamanı geldiğinde mutlaka uygulanacaktır."

"İSO olarak mesleki eğitim bizim için çok önemli"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Çoban ise İstanbul'da yapılanların tüm Türkiye'nin ekonomisini pozitif olarak etkileyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu şekilde bu ülkeyi kalkındıracağız. İSO olarak mesleki eğitim bizim için çok önemli. 2019'da İTO ile birlikte imzaladığımız protokol ile şu anda 44 okulda yönetim sergiliyoruz. 150 sanayiyle birlikte harika sonuçlara ulaştık. Mesleki eğitim ve meslek liselerinde en büyük sorunumuz, esasında mezun olan çocuklarımızın sadece yüzde 10'nun sadece kendi alanında çalışması. Bunu artırabilmek önemli. Bütün çalışmaların altında yatacak fikrin bu olmasını istiyoruz. Başarıya ulaşabilmek için iş birliği gerekiyor. 2019'dan beri bunu çok ciddi anlamda sağladık. Dünya dönüşüyor. Meslek eğitimi demek sadece eğitim değil. Aslında çok kuvvetli bir iş geliştirme anlayışı gerekiyor. Bu kadar paydaşı bir araya getiriyorsanız sorunu iyi analiz edip, çözüm getirmek gerekiyor. Bunu hep birlikte yapmalıyız."

Çoban, Türkiye'nin katma değeri yüksek üretimi artırması gerektiğinin altını çizerek, "1980'lerden sonra çok kuvvetli bir şekilde emek yoğun bir sektör anlayışı gelişti. Çeşitli zamanlarda pürüzler oldu ve atlatıldı. Şu anda en kritik aşamadayız. Sektörlerimiz çok ciddi anlamda dönüşecek. Bu hepimiz için, ülkemiz içinde bir fırsat. Bu ne fırsatı getiriyor? Yıllardır ucuz iş gücüyle rekabetçi olmaya çalışırken, yüksek katma değer oranımızı çok artıramadık. Türkiye'nin işgücü kompozisyonuna baktığımızda yüksek katma değeri üretimin payını 3,6 civarı. Oysa toplumun kalkınması, zenginleşmesi için bunu yükseltmemiz gerekiyor. Sanayici açısından bu iyi haber. Sanayicimiz bu dönüşümü yapmak zorunda başka çaresi yok. O yüzden yetişen öğrencilerden beklentiler daha çok artacak." diye konuştu.

"İTO olarak hamilik yaptığımız okul sayısını 100'e çıkarmak istiyoruz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Tokel de böyle bir çalıştayın düzenlenmesine öncülük eden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederek, çalıştayın verimli bir şekilde sonuçlanmasını temenni ettiğini söyledi.

İTO olarak mesleki eğitimin en öncelikli gündem maddeleri arasında bulunduğunu belirten Tokel, "Sanayimizin, iş dünyamızın en önemli eksikliklerinden bir tanesinin, mesleki uzman olduğu konusunda sürekli bildirimler alıyoruz. Bu konuda 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası'nın ortaklaşa imzaladığı hamilik projesi olarak adlandırılan çalışmanın içinde en başından beri büyük bir gayret, büyük bir istekle yer alıyoruz. Şu an İstanbul'un çeşitli merkezlerinde 59 tane okula, İstanbul Ticaret Odası olarak hamilik yapıyoruz. Bu okullarda sanayimizin, iş dünyamızın çok tecrübeli, çok birikimli sanayicileri müdürlerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle ve okulumuzun eğitimiyle ilgileniyor, onlara tecrübelerini aktarıyor. Gelen talepleri İstanbul Ticaret Odası'na ileterek bu konularda okullarımıza destek olduğunuzu ifade etmek istiyorum. İTO olarak hamilik yaptığımız okul sayısını 100'e çıkarmak istiyoruz." dedi.

Beklentilerini aktaran Tokel, şöyle devam etti:

"Birinci ve en temel beklentimiz, okulda kazandırılan beceriler ile sektörün ihtiyaç duyduğu beceriler arasındaki mesafenin kapatılmasıdır. Müfredatın sektörün gerçek ihtiyaçlarına canlı bir şekilde entegre olması bizim için çok büyük önem taşıyor. İkinci beklentimiz, staj sürecinin gerçek bir öğrenme sürecine dönüşmesi ve yaparak öğrenme bilinciyle hem öğretmenlerimize hem iş insanlarımıza gereken önemi ve hazırlığı göstermemizdir. Üçüncü önemli beklentimiz, mesleklerin geleceğe hazırlanmasıdır. Dijitalleşme, otomasyon, yapay zeka ve yeşil dönüşüm gibi gelişmeler bütün alanları köklü ve hızlı bir şekilde değiştiriyor. Bu alanlar büyüyecek mi, daralacak mı, dönüşecek mi sorusu artık eğitim planlamasının merkezinde olmalıdır. Gençlerimizi yalnızca bugüne değil, on ve yirmi yıl sonrasının iş gücü piyasasına hazırlamalıyız. Dördüncü olarak, mesleki eğitime yönelik toplumsal algının ve nitelikli iş gücü arzının güçlendirilmesini önemsiyoruz. Meslek eğitimi zorunlu bir tercih değil, istenen, arzulanan ve talep edilen bir tercih olmalıdır. Bu konuda hepimize büyük sorumluluklar düşüyor."

Tokel, İTO olarak her fırsatta mesleki eğitimde teknik becerilerin arttırılmasıyla alakalı katkı sunarak bunun önemini sürekli anlattıklarını, çalıştaydan çıkacak raporun kendileri için yol haritası olacağını sözlerine ekledi.

Çalıştaya, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan okul müdürleri, il zümre başkanları, alan şefleri, psikolojik danışman, rehber öğretmenler, sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Yarın sona erecek çalıştayda, her mesleki alan için oluşturulan masalarda sorunlar tespit edilip çözüm önerileri geliştirilecek ve rapor haline getirilerek kamuoyuyla paylaşılacak.