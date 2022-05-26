Alan Kadıköy'de "Türk Sanatında Modernlik –Modernizm Çatışması" konferansı başlıyor - Haberler

Anadolu yakasının öne çıkan kültür sanat mekanlarından biri olmayı hedefleyen Alan Kadıköy'de"XX. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı 2021" sergisinde yer alan sanatçıların eserlerinden ve sanatsal yaklaşımlarından yola çıkarak gerçekleştirilecek olan konferans, dönem hakkında önde gelen araştırmalarıyla dikkat çeken Ali Artun tarafından verilecek.

Ücretsiz gerçekleştirilecek konferans aynı zamanda, Ali Artun'un son kitabı 'Modernizm Kavramı ve Türkiye'de Modernist Sanatın Doğuşu' başlığı altında da sanatseverlerle buluşacak.

"XX. YÜZYILIN 20 MODERN TÜRK SANATÇISI" SERGİSİ

"XX. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı" sergisinin ilki Ferit Edgü küratörlüğünde, 2011'de Santral İstanbul'da gerçekleşmişti. 10 yıl sonra devamı niteliğinde, 433 eser arasından 182 eserin Metin Deniz tarafından bir araya getirildiği sergi, 17 Aralık 2021 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Alan Kadıköy'de sanatseverlerle buluşuyor.

İstanbul'un Anadolu yakasında bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı sergide sanatseverler resim ve heykelleri görmenin yanı sıra konuşma programları, rehberli turlar ve ayrıca çocuklar için atölyelerin de dahil olduğu etkinliklere katılabilecekler.

Alan Kadıköy, sergi kapsamında Türk resim tarihinin Abidin Dino, Adnan Çoker, Albert Bitran, Ara Güler, Avni Arbaş, Burhan Doğançay, Fahrelnissa Zeid, Ferruh Başağa, Fikret Mualla, Hakkı Anlı, Komet, Mehmet Güleryüz, Mübin Orhon, Nejat Melih Devrim, Ömer Uluç, Selim Turan ve Yüksel Arslan gibi büyük ustalarının resimlerine ve İlhan Koman, Koray Ariş ve Seyhun Topuz gibi heykel sanatımızın dünyaya mal olmuş isimlerinin yapıtlarına ev sahipliği yapıyor.

ALİ ARTUN KİMDİR?

1972'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Mimarlar Odası'nda bilim ve teknoloji konuları ile mimar ve mühendislerin toplumsal konumları üzerine araştırmalar yürüttü, çeşitli makalelerin yanı sıra Fordizmin ve Mühendisin Dönüşümü adlı kitabı yazdı.

1980'den sonra Ankara Çağdaş Sahne Kültür Merkezi'ni yönetti ve burada 500 Yıllık Bilmece programı çerçevesinde sanat tarihi, edebiyat ve müzikle ilgili etkinlikler düzenledi. 1984'te Galeri Nev'in kuruluşuna katıldı. Bu tarihten başlayarak galerinin Ankara'daki sergilerini düzenledi ve aralarında Resme Bakan Yazılar, Arslan-Defterler ve Tiraje: Zamanların Hafızası'nın da bulunduğu 100'ü aşkın Galeri Nev yayınının editörlüğünü yaptı.

Galeri sergilerinden başka Ankara'da Cobra ve 1950-2000, Kopenhag'da Ben Bir Başkası, İstanbul'da Mübin Orhon: Sainsbury Koleksiyonu sergilerini hazırladı. Sanart'ın kuruluşunda ve yönetiminde görev aldı.

Marmara ve Yıldız üniversiteleri güzel sanatlar fakülteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sanat tarihi dersleri verdi. 2000 yılından bu yana, kültürel eleştiri alanında eserlerin derlendiği "Sanathayat" dizisini yönetiyor. Ayrıca, kurucusu olduğu e-skop internet dergisinin editörlüğünü sürdürüyor.

Son yayınlanan kitapları: Modernliğin Sınırında Sanat: Eleştiri, Özerklik, Siyaset (2006), Müze ve Modernlik (2006), Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi (2011), Sanatın İktidarı: 1917 Devrimi, Avangard Sanat ve Müzecilik (2015); Mümkün Olmayan Müze: Müzeler Ne Gösteriyor? (2017), Dada Kılavuz, 1913-1923 Münih, Zürih, Berlin, Paris (Nur Altınyıldız Artun ile birlikte, 2018); Modernizm Kavramı ve Türkiye'de Modernist Sanatın Doğuşu (2020).

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