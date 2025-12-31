Haberler

Aladağ'da eğitime kar engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Aladağ ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kamu kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

ADANA'nın Aladağ ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün 1 günlüğüne ara verildi.

Aladağ Kaymakamlığı, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm kurumlarda eğitime bugün, 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, başkan ünlü sanatçıyla tatilde
Aydın'da kontrolden çıkan tır raylara uçtu: Araç sürücüsü hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan tır raylara uçtu, genç şoför feci şekilde can verdi
Suudi Arabistan'ın resti sonrası BAE'den dikkat çeken Yemen hamlesi

Suudi Arabistan'ın tarihi resti sonrası Yemen'de sıcak saatler
Milyonlarca takipçisi olan güzellik fenomeninden acı haber

Milyonlarca takipçisi şokta, güzellik fenomeninden acı haber
İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, başkan ünlü sanatçıyla tatilde
Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan 'taharet musluğu' isyanı

Uzak Şehir oyuncusundan "taharet musluğu" isyanı
Kar etkisini artırdı, yılın son gününde o şehirlerde okullar tatil

Öğrencilerin beklediği haber geldi, yılın son günü de ders yok