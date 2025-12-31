Aladağ'da eğitime kar engeli

ADANA'nın Aladağ ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün 1 günlüğüne ara verildi.

Aladağ Kaymakamlığı, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm kurumlarda eğitime bugün, 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.