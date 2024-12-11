Alaçam'da Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi
Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen muhtarlar toplantısında ilçede karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantıya Kaymakam Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de katıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.
Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantıya Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, ilgili daire amirleri ve muhtarların katıldı.
Toplantıda, ilçede karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınırken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üye seçimi yapıldı.