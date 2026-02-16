Alaçam'da anne kız boyama etkinliği düzenlendi

Samsun'un Alaçam ilçesinde anne ve kız çocuklarına yönelik boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi tarafından Aile Yılı faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikte anneler ve kızları aynı tuvali paylaşarak birlikte resim yaptı.

Katılımcılar, etkinlikte hem keyifli vakit geçirdi hem de aile bağlarını güçlendiren anlar yaşadı.

Alaçam Gençlik Merkezi yetkilileri, Aile Yılı kapsamında aile içi iletişimi ve birlikte vakit geçirme kültürünü destekleyen faaliyetlerin artarak sürdürüleceğini bildirdi.