Alabora olan feribottan 11 ceset daha çıkarıldı, Endonezya'da ölü sayısı 64 oldu

Alabora olan feribottan 11 ceset daha çıkarıldı, Endonezya'da ölü sayısı 64 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafili, 13 Eylül'de alabora olan feribottan 11 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı. Resmi kayıtlara göre 108 kişi sağ kurtarılırken, ölü sayısı 64'e yükseldi ve 71 kişi hala kayıp.
Endonezya'da 13 Eylül'de alabora olan feribotta 11 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 64'e yükseldi.
Antara'nın haberine göre, Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafili, yaptığı açıklamada, 11 kişinin daha cesedine ulaşıldığını belirtti.
Syafili, resmi kayıtlara göre feribotta bulunan 108 kişinin sağ kurtarıldığını, 64 kişinin cesedine ulaşıldığını ve 71 kişinin hala kayıp olduğunu kaydetti.
Olay
Surabaya'dan Doğu Java'ya giden feribotla irtibat 13 Eylül'de kesilmiş, ardından feribotun alabora olduğu öğrenilmişti.
17 binden fazla adadan oluşan Endonezya'da feribotlar yaygın bir ulaşım aracı olarak kullanılıyor.