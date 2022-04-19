Alaattin Çakıcı'nın sağlık sorunları nedeniyle ABD'ye gittiği iddia edildi

15 Nisan 2020 tarihinde infazı ile ilgili yasa değişikliği kapsamında hükümlü bulunduğu Sincan L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Alaattin Çakıcı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

ÖNCE KANADA'YA SONRA ABD'YE GİTTİ

Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre; Çakıcı'nın Kanada'ya gittiği öne sürüldü. Çakıcı'nın burada da kalmayarak geçmişte üç buçuk yıl yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiği öğrenildi. Ancak hangi eyalette kaldığı hakkında ise bilgi verilmedi.

TEDAVİ İÇİN GİTTİ

Birçok sağlık sorunu bulunan Çakıcı'nın, Türkiye'den ayrılma sebebinin de tedavi amaçlı olduğu öğrenildi. Alaattin Çakıcı'nın yurt dışında ne kadar süre kalacağı ise henüz bilinmiyor.

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