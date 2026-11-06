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Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'nin kız kardeşinin vefatı için başsağlığı diledi

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Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'nin kız kardeşinin vefatı için başsağlığı diledi
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Suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi partisinin genel merkezinde ziyaret ederek kız kardeşinin vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti. Çakıcı, ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu.

(ANKARA) - Suç örgütü liderliğinden hükümlü olan Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi partisinin genel merkezinde ziyaret ederek kız kardeşinin vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.

Çakıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın genel başkanımı bugün genel merkezde ziyaret ettim. Değerli ablamızın vefatı dolayısıyla başsağlıgı dileklerimi ilettim kamuoyuna saygılarımla arz ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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