Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Olay, M.Ş. ve O.M.A ile bir şüpheli arasında çıkan tartışma sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma kaçan şüpheliyi arıyor.

Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi 2006 Sokak'ta M.Ş. ve O.M.A ile ismi öğrenilemeyen bir şüpheli arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.Ş. ve O.M.A, söz konusu şüpheli tarafından tabancayla ayaklarından vurularak yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşlarca Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genel sağlık durumu iyi olan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan
