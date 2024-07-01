Akyazı'da motosiklet ile servis minibüsü çarpıştı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüsü ile çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ada Caddesi'nde seyreden M.H.D. idaresindeki 54 AKJ 646 plakalı motosiklet, Karaçalılık Mahallesi girişinde M.K. yönetimindeki 54 S 1730 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.