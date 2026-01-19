Haberler

Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu çekildi

Güncelleme:
Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi. Bu durum, kıyı boyunca deniz tabanının açığa çıkmasına ve sığ kesimlerde su birikintilerinin oluşmasına sebep oldu. Vatandaşlar yürüyüş yaparak bu durumu fotoğrafladı.

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi.

"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde kıyı boyunca deniz tabanı yer yer açığa çıkarken, kumluk alanların genişlediği, sığ kesimlerde ise küçük su birikintilerinin oluştuğu görüldü.

Suyun çekildiği kumsalda bazı vatandaşlar yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.

Suların çekilmesiyle kıyı çizgisi belirgin biçimde gerilerken, normalde deniz altında kalan alanların görünür hale gelmesi sahil boyunca dikkati çekti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

