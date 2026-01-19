Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu çekildi

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi.

"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde kıyı boyunca deniz tabanı yer yer açığa çıkarken, kumluk alanların genişlediği, sığ kesimlerde ise küçük su birikintilerinin oluştuğu görüldü.

Suyun çekildiği kumsalda bazı vatandaşlar yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.

Suların çekilmesiyle kıyı çizgisi belirgin biçimde gerilerken, normalde deniz altında kalan alanların görünür hale gelmesi sahil boyunca dikkati çekti.