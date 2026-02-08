Haberler

Akyaka'da denizin rengi değişti

Güncelleme:
Muğla'nın Akyaka Mahallesi'nde meydana gelen sağanak yağışlar ve kuvvetli fırtına sonrası deniz suyu kahverengiye büründü. Dronla kaydedilen görüntüler, dağlık bölgelerden gelen çamurun denize karıştığını gösteriyor.

MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi'nde sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi, kahverengiye döndü. Ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.

Muğla genelinde sağanak ve kuvvetli fırtına, özellikle Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi ile Gökçe Sahili'nde yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar sonrası dağlık bölgelerden sürüklenen çamurlu suların denize ulaşması ile Akyaka Sahili'nde deniz suyu kahverengiye büründü. Ortaya çıkan manzara, dronla havadan kaydedildi. Öte yandan kuvvetli fırtına nedeniyle oluşan yüksek dalgalar, Akyaka Sahili ve mendirek çevresinde deniz seviyesi yükseltti. Zaman zaman sahile vuran dalgalar, kıyı şeridinde su birikintileri oluşturdu.

