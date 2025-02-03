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Aktör Filminin Çekimleri Başladı

Aktör Filminin Çekimleri Başladı
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Cemal Hünal'ın başrolünde yer aldığı 'Aktör' filmi, polisiye ve psikolojik gerilim türlerini bir araya getiriyor. Film, oyunculuk tutkusu ve sanat ile gerçeklik arasındaki büyük ikilemi sorgulayacak.

"Yaşamak için rol yap" mottosunu taşıyan "Aktör" filminin çekimleri başladı.

Sinetim Medya'dan yapılan açıklamaya göre, polisiye ve psikolojik gerilim türünü bir araya getiren filmde, "Issız Adam" filmi ile tanınan oyuncu Cemal Hünal başrolde yer alıyor.

Sektörde adını duyurmak isteyen ancak sistemin duvarlarına çarpan bir oyuncunun, kendi filmini çekme kararıyla başlayan film, sinema ve tiyatro dünyasının karanlık yüzünü seyirciye aktarmayı amaçlıyor.

Filmde, oyunculuk tutkusu için her şeyi göze alan baş karakter, 30 oyuncuyu kendi sahnesine davet ederek, onları farkında olmadan ölümcül bir yarışın içine sürüklüyor. Film, sahnede hayatta kalma savaşı veren oyuncuların, sanat ve gerçeklik arasındaki büyük ikilemini sorgulatıyor.

Mevlüt Bora'nın senaryosunu yazıp yönettiği film, Sami Dündar tarafından Sinetim Medya ortak yapımında hayata geçiriliyor.

Sadullah Şentürk, Uğur Bayraktar, Ezel Akay ve Funda Alp'in danışman olarak katkı verdiği yapımın, 2025'in son aylarında vizyona girmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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