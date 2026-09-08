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Aksu yangını 2'nci gününde; 2 bini aşkın hane elektriksiz kaldı

Aksu yangını 2'nci gününde; 2 bini aşkın hane elektriksiz kaldı
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YANGINDAN 8 KİŞİ ETKİLENDİAntalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde dün saat 16.25'te çıkan orman yangınından 8 kişi etkilendi.

YANGINDAN 8 KİŞİ ETKİLENDİ

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde dün saat 16.25'te çıkan orman yangınından 8 kişi etkilendi. Vatandaşlardan 2'si bacakta yaralanma şikayetiyle hastaneye nakledildi, 6 kişinin de tedavisi ayakta yapıldı. Antalya Kızılay tarafından yangın alanında 3 ikram aracı, 3 öncü araç ve 9 personel, 5 gönüllü ile sahada 3 bin su, 500 kişilik ayran, 2 bin 500 soda, 750 sandviç, 1000 kişilik çay çorba ile 600 kişilik kruvasan ve 3 bin kişilik kek dağıtıldı. Konya, Isparta ve Burdur İl AFAD müdürlükleri, Konya, Karaman ve Isparta belediyeleri ile Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangını söndürme çalışmalarında görev alıyor.

Yangının söndürüldüğü bölgelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar, Defterdarlık görevlileri zarar tespit çalışmalarına başladı. Yangını söndürme çalışmalarında 1086 personel, 168 arazöz, 7 TOMA, 30 iş makinesi, 115 araç, 3 uçak ve 9 helikopter görev yapıyor.

YANAN ALANLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yaklaşık 24 saattir farklı noktalarda süren yangının başlangıç noktası olan Karaöz Mahallesi'ndeki yanan alanlar, dronla havadan görüntülendi.

Diğer yandan alevlere karadan müdahale sürerken, havadan da çok sayıda yangın söndürme helikopteri yangını kontrol altına alabilmek için sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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