Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Beni kendinle uğraştırma' sözlerine yanıt: Ben buradayım, adresim belli

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Beni kendinle uğraştırma" sözlerine yanıt verdi. Akşener, "Demirden korksak trene binmezdik. Ben buradayım, adresim belli. Hapis çantam elimde. Benim için Silivri soğuk değil. Buyrun Recep Bey. Ama bu sinire gerek yok. Ben sana tavsiye vereyim, papatya çayına devam." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı ortak yayında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e, "Çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Beni kendinle uğraştırma" demişti.

"BU ÜÇÜNCÜ TEHDİDİ"

Akşener, bugün Adıyaman'da gazetecilere yaptığı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerine ilişkin konuştu. Akşener şunları söyledi: "Sayın Erdoğan'ın beni tehdidinizin üçüncüsü bu. Önce 31 Mart seçimlerine giderken 'Zaten bu bayanın dokunulmazlığı da yok, bu bayanı hapse gönderirim' dedin. Ben de hapis çantasını hazırladım çıktım ve 'buyur birader, ben buradayım' dedim. İkinci tehdit Rize'ye gittiğimizde 'Ey gelin hanım görürsün gününü' dedi. Ben Rize'ye gittim ve benim eşim de Rizeli. Orada ilçeleri gezdim bir tarafta AK Partililer bağırdı. Bu da ikinci tehdit, 'Bunlar iyi günlerin. Daha başına neler gelecek' demişti.

"DEVRİ İKTİDARINDA EVİM BASILDI, BASANLAR BERAAT ETTİ"

Şimdi de 'Beni kendinle uğraştırma' diyor. Diyor ki 'Benim adım Tayyip Erdoğan bunun ne manaya geldiğini bilirsin.' Ben de diyorum ki Recep Bey neden bu kadar sinirlisin. Devri iktidarında benim namusuma şerefime sahibi olduğun televizyon kanalından iftira atıldı. Ben bununla ilgili mücadele ettim. Sen beni 4. gün aradın. Gereğini yapacağını söyledin. O iftirayı atan şerefsizlerin hepsi senin mahkemelerinde beraat etti. Devri iktidarında evim basıldı. Basanların hepsi beraat etti.

"BEN BURADAYIM, ADRESİM BELLİ"

Ey sayın Erdoğan, sen önce bunlara bak. Seni yanıltan yanındaki yalaka tayfasına bak. Sana yanlış bilgi veren, sana temel atma tiyatrosunu yaptıran yalaka tayfasını tehdit et. Sayın Erdoğan da beni iyi tanır ki ben bugüne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım. Demirden korksak trene binmezdik. Ben buradayım, adresim belli. Çantam elimde.

"PAPATYA ÇAYINA DEVAM"

Benim için Silivri soğuk değil. Buyrun Recep Bey, ama bu sinire gerek yok. Ben sana tavsiye vereyim, papatya çayına devam."

Akşener, dün akşam yaptığı paylaşımda, "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir" ifadelerini kullanmıştı.