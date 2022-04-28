Akşener: Bundan Yıllar Evvel Şu Yüzükle Yola Çıktılar. Şimdi Bu Yüzüğün Yanında Gemicikler Oldu, 'Beşli Çete'ler Oldu

MURATPAŞA, ANTALYA (ANKA) - Haber: MAHİR BAĞIŞ - Kamere: FATİH NAZIM EFE

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, yurttaşların kendisine verdiği evlilik yüzüklerini göstererek, "Bundan yıllar evvel şu yüzükle yola çıktılar. 'Bu yüzükten fazlası olursa ben yanlış işler yapmışım' dendi. Şimdi bu yüzüğün yanında gemicikler oldu, 'beşli çete'ler oldu. 24 milyar lirayı sizin cebinizden alıp aile dostları Hariri'nin cebine koydular" dedi.

Meral Akşener, bugün Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde esnafı ziyaret etti. Akşener, kendisini karşılamaya gelen Muratpaşalılara seslendi. Akşener, şunları söyledi:

"Antalya'dan başlamıştım ilk geziye; il il, ilçe ilçe, dükkan dükkan esnaf geziyoruz. Bu yolculuğa çıkış nedenim ve ilk durak olarak Antalya'yı seçerken hedefim şuydu; Antalya hem turizmin hem tarımın hem çiftçinin hem şehirlinin, bir ölçüde sanayinin bir arada bulunduğu nadir şehirlerimizden biriydi. Bu esnaf dükkanlarının içinde herkesi dinledik. 92 puanla atanamayan genci dinledik. Kendisi 92 puanla atanmamış ama enteresan bir biçimde 58 puan alan arkadaşı atanmış. Büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduğumuzu gördük. Gerçek derdi Türkiye'yle paylaşıp siyasetçiyi sizin dertlerinizle ilgilenmeye mecbur tutmak için, benim gibi herkesin aranızda gelip resmi tatil yapması için, şuculuktan buculuktan kurtulup seçmenin veli nimet olması için çıktığım bu yolculuğun bugün geldiği nokta işte burası."

"ŞİMDİ BU YÜZÜĞÜN YANINDA GEMİCİKLER OLDU, 'BEŞLİ ÇETE'LER OLDU"

Akşener, yurttaşların kendisine verdiği evlilik yüzüklerini göstererek, "Bundan yıllar evvel şu yüzükle yola çıktılar. 'Bu yüzükten fazlası olursa ben yanlış işler yapmışım' dendi. Şimdi bu yüzüğün yanında gemicikler oldu, 'beşli çete'ler oldu. 24 milyar lirayı sizin cebinizden alıp aile dostları Hariri'nin cebine koydular" dedi.

Akşener, şöyle devam etti:

"BU HARAMİ DÜZENİ BİRLİKTE YIKACAĞIZ"

"Tarım, besicilik, süt üreticiliği ölüyor; sizin işleriniz can çekişiyor. Gençler umutsuz, bu ülkeden gitmek istiyorlar. El ele vereceğiz, önce bu bizi birbirimize düşüren siyasetçi takımını ve onların bu düzen üzerinden kurdukları bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Neyle yıkacağız? Sandıkla yıkacağız. 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' diyoruz. Bakın, kadın kardeşimiz dedi ki 'Beni bu enkazın altından kurtarın, bu gariplikten kurtarın, sesime ses olun'. Şimdi sesine ses olacak mıyız? Olacağız. En geç bir yıl sonra… 3600 için söz verdiler, yalan söylediler. EYT için söz verdiler, yalan söylediler. Emekliyi açlığa mahkum ettiler. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır."

Akşener'den söz isteyen bir yurttaş, "Askerliğimi yaptın, bu ülkenin vergilerini ödedim, bu ülkenin vatandaşıyım, eleştirdim diye beni 7 gün cezaevine attı. 'Beceremiyorsan git' dedik, 'istifa et' dedik, beni cezaevine attı. Sana oy vermeyeceğin Sayın Cumhurbaşkanı" diye konuştu.

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın, elektriği kesilmiş aileler var bu ülkede. Onların elektriğinin karşılığı, sadece 'beşli çete'nin ikisinin vergisinin silinmesi kadar, ondan bile az. Böyle bir ülke olduk. Bunun yolu sandıkta, demokrasiyle bu sistemi değiştirmektir."

Elektriği kesilen bir yurttaş ise "Başkanım, ben engelliyim, diz altımdan ayağım protez. Evde yalnız yaşıyorum. Ocak ayından bu yana üç sefer elektriğim kesildi. 'Bakıma muhtaç' raporumu sayacın üstüne koyduğum halde elektriğim kesildi" dedi.

Akşener, konuşmasını, "Bu ülkenin imkanları çok, insanı güzel, çalışkan. Üreten bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz" diyerek bitirdi.