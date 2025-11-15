Haberler

Akşehir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve yolcular yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Nevin K. (33), yönetimindeki 42 VU 970 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Mehmet K. (43), A.T.K. (4) ve Züleyha S. (70) yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
Haberler.com
