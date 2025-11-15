Akşehir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve yolcular yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Nevin K. (33), yönetimindeki 42 VU 970 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Mehmet K. (43), A.T.K. (4) ve Züleyha S. (70) yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel