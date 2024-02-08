Akşehir'de Otomobil Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

?Kaza, saat 05.00 sıralarında Akşehir- Konya kara yolunun Karahüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Fırtına (31) yönetimindeki 16 AYT 383 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada İmran Fırtına (66), Egemen Fırtına (1) ve Fatmanur Fırtına (4) hayatını kaybetti, sürücü Fırtına ile Mehmet Ali Fırtına (60) ve Ali Eren Fırtına (6) yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Ali Fırtına ile Ali Eren Fırtına'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel